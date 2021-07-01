Корнилов: Зеленский показал всем, что совсем не знаком с историей Украины

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Зеленский, говоря о том, что украинцы не являются одним народом с русскими, непонятно почему назвал «признаком украинства», гривну, которая ходила на Руси с X по XIII век, и петлюровский желто-голубой флаг.

На это в комментарии газете «Взгляд» с иронией указал публицист и историк Владимир Корнилов, комментируя ответ украинского лидера на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он считает русских и украинцев одним народом, и поэтому Украина не была включена Москвой в список недружественных России государств.

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — поспешил заявить Владимир Зеленский, по словам которого, если бы русские и украинцы были одним народом, в Москве в ходу была бы гривна, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг.

Как заявил по этому поводу Владимир Корнилов, это звучит довольно смешно, но самое удивительное в ситуации то, что Зеленский, как выяснилось, даже не знает, как выглядит один из государственных символов Украины – ее флаг.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917–1918 годах. Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?», — иронично поинтересовался историк.

Также Корнилов напомнил, что с исторической точки зрения россияне и украинцы действительно относятся к одному – русскому – народу.

По его словам, не было никаких украинцев, а православный русский народ разделялся на три ветви – великороссов, малороссов и белорусов. Если же Зеленский сомневается в этом, ему, по словам Корнилова, нужно съездить в Львов и посмотреть, как называется главная улица его исторического центра. Она называется «Русская» («Руська»), что четко указывает на то, что жители этого города были русскими, русинами, русичами, подчеркнул историк.

Гривна же, напомнил Владимир Корнилов, стала государственной валютой Украины лишь в 90-е годы XX века.

«Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», — удивляется эксперт.

Новостное агентство «Харьков». /

При этом, когда на Украине использовался желто-голубой флаг, в ходу там использовалась другая денежная единица – карбованец, который являлся тем же рублем, только под другим названием. Но Зеленский об этом не вспомнил, отмечает Корнилов, что свидетельствует о том, что украинский президент просто не знаком с историей своей страны.

Возможно, добавил историк в заключение, украинский президент почерпнет много новой для себя и полезной информации и статьи Владимира Путина об Украине, которую анонсировал российский лидер.