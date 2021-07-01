Милов продолжает надеяться на введение жестких санкций против России

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Владимир Милов публично кичится кулуарными разговорами с политическими деятелями Евросоюза. Он рассчитывает на введение антироссийских экономических ограничений.

Соратник блогера Алексея Навального, ранее работавший с ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), прокомментировал объявление в розыск своего коллеги Ивана Жданова. Он сравнил последнего с финансистом Уильямом Браудером, который уже заочно арестован в РФ по обвинению в мошенничестве.

Браудер ранее воспользовался гибелью экс-аудитора своего фонда Сергея Магнитского, чтобы пролоббировать "акт Магницкого" — ряд санкций против граждан России. Милов одержим идеей добиться принятия аналогичного "акта Навального". Он открыто рассказывает аудитории о своих чаяниях.

"Вчера я в онлайн выступал в Political Assembly... Во-первых, я сказал все, что надо, чего мы ждем от демократической Европы. И они подготовили документ, очень жесткий. Я думаю, скорее всего, в ближайшее время они что-то примут", — приводят его слова Nation News.

Милов пользуется поддержкой Браудера в продвижении антироссийской повестки. Британский миллиардер часто упоминает необходимость введения санкций против "олигархов", если речь заходит о РФ.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России