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Скончалась российская актриса Любовь Омельченко

Общество
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Скончалась российская актриса Любовь Омельченко
Global Look Press / Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская актриса Любовь Омельченко ушла из жизни в 73 года. Она умерла от коронавируса, сообщает Союз кинематографистов РФ.

У актрисы перестало биться сердце. О дате и месте проведения траурного мероприятия сообщат дополнительно. В Союзе кинематографистов выразили слова соболезнования сыну Дмитрию, родным и близким.

Любовь Омельченко родилась 7 июля 1947 года. На счету актрисы более 50 ролей. Она сыграла в картинах "Две судьбы", "Бумер", "Наше призвание", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца", "Под ливнем пуль" и других.

#смерть #актриса #Любовь Омельченко
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