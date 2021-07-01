Скончалась российская актриса Любовь Омельченко

Global Look Press / Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская актриса Любовь Омельченко ушла из жизни в 73 года. Она умерла от коронавируса, сообщает Союз кинематографистов РФ.

У актрисы перестало биться сердце. О дате и месте проведения траурного мероприятия сообщат дополнительно. В Союзе кинематографистов выразили слова соболезнования сыну Дмитрию, родным и близким.

Любовь Омельченко родилась 7 июля 1947 года. На счету актрисы более 50 ролей. Она сыграла в картинах "Две судьбы", "Бумер", "Наше призвание", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца", "Под ливнем пуль" и других.