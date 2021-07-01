Жена Петра Мамонова рассказала о госпитализации актера

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Российский киноактер, поэт и музыкант Петр Мамонов уже пять дней находится в реанимации. Медики диагностировали у знаменитости коронавирусную инфекцию.

О случившемся рассказала жена Мамонова. Она уточнила, что артист попал в реанимацию больницы в Коммунарке. До этого он некоторое время лечился дома, но позже его состояние значительно ухудшилось.

"Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно, это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось", — объяснила женщина.

Мамонова отметила, что они вместе с мужем некоторое время находились в деревне в Наро-Фоминске. Супруга знаменитости не понимает, как и когда музыкант мог подхватить коронавирус, передает сайт 360tv.ru.