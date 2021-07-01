«Этот период закончится»: политолог об информационном вакууме вокруг фигуры Навального

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Политолог Сергей Марков рассказал, почему Алексей Навальный выпал из информационной повестки своих сторонников. Эксперт считает, что все они решают свои личные задачи.

Марков убежден, что в настоящее время все соратники Алексея Навального налаживают свою жизнь за границей и ищут спонсоров для дальнейших дел, а до своего "шефа" им дела нет. О мнении политолога рассказывает ФАН.

"Сейчас они, скорее всего, разрабатывают новый план, поскольку российские власти заняли достаточно жесткую позицию — выкорчевывают и блокируют все ресурсы, занимавшиеся подготовкой "майдана" в РФ", — пояснил эксперт.

По словам Маркова, резкое снижение упоминаний Навального в социальных сетях совпало по времени с признанием судом "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и связанных с ним структур экстремистскими организациями. Теперь в аккаунтах бывших коллег Алексея Навального остались только традиционные посты о количестве дней, что он находится в тюрьме. Впрочем, эксперт уверен, что это затишье временное.

"Я уверен, что этот период закончится. Опять будут кричать, создавать много шума. Нет сомнений, что Навальный вернется в повестку, потому что он является инструментом спецслужб США, работающих против России", — подчеркнул Марков.

Ранее стало известно, что блогер имеет желание сбежать из колонии. Об этом намерении Алексей Навальный заявил дважды.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России