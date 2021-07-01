Захарова призвала Чехию готовиться к вызову посла в МИД России

politexpert.net / Евгений Зайцев

Министерство иностранных дел Чехии опровергло сообщения, что посол республики в Москве был вызван в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на это.

Согласно сообщениям в Сети, работник дипломатической миссии в четверг был вызван в российское ведомство после заявлений Праги по взрывам во Врбетице. В Чехии эту информацию опровергли, на что Захарова отреагировала в своем официальном Telegram-канале. Она призвала чешскую сторону "готовиться" к такому развитию событий.