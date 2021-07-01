Захарова заявила, что Россия сделала вывод после опасного маневрирования Evertsen

facebook.com / Мария Захарова

Нидерланды осуществили сознательную провокацию, отправив фрегат Evertsen в Черное море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона пришла к такому выводу. Более того, полеты самолетов России осуществлялись в соответствии с нормами использования воздушного пространства. Любые попытки интерпретировать эту историю иначе будут расцениваться как недобросовестные вбросы, отметила спикер МИД РФ.

"Каких-либо объяснений, как, впрочем, и доказательств некой агрессии, нам предоставлено не было", — отметила она.

Захарова напомнила, что инцидент с нидерландским фрегатом произошел через день после случая с эсминцем Defender.