Виктора Батурина задержали в Москве по делу о мошенничестве

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Правоохранители задержали бизнесмена Виктора Батурина по подозрению в покушении на мошенничество, сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

В отношении брата Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, возбудили новое уголовное дело. По словам юристки, сотрудники Следственного комитета уже провели обыск по месту жительства предпринимателя.

Новое дело касается событий десятилетней давности, когда Батурины судились из-за акций "Интеко". Тогда мужчина утверждал, что сестра похитила 25% ценных бумаг. Ожидается, что в ближайшее время Басманный суд изберет Батурину меру пресечения.