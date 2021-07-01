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Украинские депутаты проголосовали за появление Нью-Йорка на карте страны

Ближнее зарубежье
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Украинские депутаты проголосовали за появление Нью-Йорка на карте страны
facebook.com / Слуга Народу

Украинский поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области переименовали в Нью-Йорк. Такое решение большинством голосов приняли народные депутаты.

Для официального принятия постановления требовалось минимум 226 голосов, однако идею поддержали 301 депутат. Изначально инициативу вернуть «американское» название предложили местные жители, а администрация поселка ее поддержала.

А вот украинские пользователи Сети скептически и с иронией отнеслись к постановлению депутатов. Некоторые возмутились тому, что в стране достаточно много проблем, которым стоило бы уделить внимание, а не заседать по поводу географических названий.

«А место концентрации наливаек пускай назовут манхэттенским районом», — пошутил в Twitter Doppelganger.

«Ну теперь проблем не осталось... Как здорово работают», — добавил пользователь 13tucha.

Исторически поселок городского типа Нью-Йорком называли колонисты в 1892 году, а спустя 59 лет во времена холодной войны населенному пункту дали название Новгородское. Сегодня там проживает около 12 тысяч человек.

#украина #депутаты #нью-йорк
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