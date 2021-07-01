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Захарова заявила о всплеске неонацизма на Украине

Политика
/ Обновлено: 01 июля 2021 17:46 82

Захарова заявила о всплеске неонацизма на Украине
twitter.com / @MID_RF

Россия надеется, что официальные власти всех стран Европы отреагируют на рост неонацизма на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во Франции 21 июня состоялся семинар, посвященный проблеме антисемитизма на Украине. Российский дипломат обратила внимание, что Запад в целом предпочитает не замечать, как среди украинцев, которые вместе с другими советским гражданами внесли вклад в победу над Третьим рейхом, "поднимает голову" неонацизм.

"Мы с удовлетворением это отмечаем, что во Франции есть люди, которые видят и честно говорят о тревожных процессах, которые происходят на Украине", — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что главным инициатором конференции выступила зампредседателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената (верхней палаты парламента) Франции Натали Гуле, которая недавно посещала Киев.

#захарова #франция #украина
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