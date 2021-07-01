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Захарова: российские дипломаты посетят Сапегу

Политика
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Захарова: российские дипломаты посетят Сапегу
Prt Scr youtube.com / The Telegraph

Российские дипломаты намерены посетить россиянку Софию Сапегу, которая содержится под домашним арестом в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала о планах российских дипломатов. По ее словам, консул уже посещал Сапегу в СИЗО КГБ республики. Однако мера пресечения изменилась 23 июня. Россиянка отправилась под домашний арест. В ближайшее время планируется очередное посещение Сапеги, констатировала Захарова на брифинге 1 июля.

#захарова #арест #белоруссия #сапега
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