Захарова: российские дипломаты посетят Сапегу

Prt Scr youtube.com / The Telegraph

Российские дипломаты намерены посетить россиянку Софию Сапегу, которая содержится под домашним арестом в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала о планах российских дипломатов. По ее словам, консул уже посещал Сапегу в СИЗО КГБ республики. Однако мера пресечения изменилась 23 июня. Россиянка отправилась под домашний арест. В ближайшее время планируется очередное посещение Сапеги, констатировала Захарова на брифинге 1 июля.