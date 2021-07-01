Латвийские власти отобрали лицензию у русскоговорящей радиостанции

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Русскоязычная радиостанция «Radio PIK», которая базируется в Латвии, осталась без лицензии по решению Национального совета по электронным СМИ (Nacionala radio un televizijas padome, NEPLP). Причина: в эфире станции якобы были нарушены латвийские законы о средствах массовой информации.

В частности, Radio PIK обвиняют в распространении грубых и неприличных выражений, призыве к свержению власти и военному перевороту, а также игнорировании мнений в рамках отдельной аналитической передачи. Станции также припомнили неоплаченный штраф в размере 18 500 евро (1,6 миллиона рублей).

Лидер латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс рассказал, что ни в одном из этих инцидентов местные законы не нарушались. В первом случае речь идет о слушателе из Испании, который рассказал о пандемии в стране, во втором ведущий допустил существование «торговой оккупации» Латвии со стороны западных стран, а в третьем инциденте были задействованы только оппозиционные политические партии, которые с критикой высказывались в адрес властей.

«То, что радиостанцию закрывают, мы будем обжаловать в суде в административном порядке, хотя радио уже не будет существовать в этот момент. Председатель Национального совета по электронным СМИ уже сказал в интервью, что это не единственная радиостанция, вещающая на русском языке, которая будет закрыта. Есть и другие станции, которые якобы нарушают порядок и устои Латвии», — посетовал Кузинс.

Радиостанцию PIK в Риге и области пока еще можно услышать на частоте 100,0 FM. Станция перестанет вещать с 5 июля этого года.