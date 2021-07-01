Депутат Рады Шуфрич указал на несоответствие в законе о коренных народах Украины

Facebook / Пресс-служба Нестора Шуфрича

Венгры, румыны и русские тысячелетиями жили на территории Украины, но не признаются коренными. При этом крымские татары — «пришлый» народ— таковыми признаны. Такое логически невозможно, указал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Румыны наши, они с пятого столетия до нашей эры уже проживают на территории современной Украины. Юрий Долгорукий, основатель Москвы захоронен на Украине, около Киева, на территории Киевской Руси. Как эти народы могут быть не коренными?» — спросил политик.

При этом крымские татары пришли на Украину с правителем Монгольской империи Чингисханом и полководцем Батыем, чтобы завоевать территорию, заявил Шуфрич.

«Тогда у меня вопрос: если монголо-татары нас палили, и мы признаем их потомков коренным народом, то скажите мне, пожалуйста, почему венгры, румыны не могут им быть, и тем более русские?» — снова задался вопросом депутат.

Он добавил, если обратиться к истории, то те же представители татаро-монгольского ига в свое время сожгли Киев. По словам Шуфрича, именно народы, проживавшие на тех территориях (не только славянские племена), создали возможность для развития Новгорода, Москвы и других городов, а также отбились от захватчиков.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Споры о коренных народах Украины продолжаются с тех пор, как глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах». Согласно проекту, к коренным народам относятся только украинцы, крымские татары, крымчаки и караимы.

Несмотря на мнение депутатов, которые выступили против закона, Верховная рада утвердила проект. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Ранее в МИД России тоже негативно высказались об инициативе Зеленского. Официальный представитель ведомства Мария Захарова допустила, что закон станет инструментом дискриминации русских людей, проживающих на Украине. Более того, закон нарушает, по ее словам, нарушает основополагающие международные договоры.

В свою очередь глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что Зеленский всеми силами пытается провести референдум о разрыве Украины с Донбассом только для того, чтобы остаться на второй срок.