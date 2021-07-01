УЕФА допустил «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов

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"Ювентус" получил допуск к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

"Ювентус" в Twitter-аккаунте проинформировал, что получил письмо о допуске к участию в Лиге чемпионов. При этом президент "Старой синьоры" Андреа Аньелли отметил, что туринский клуб по-прежнему готов к диалогу с УЕФА "для улучшения ситуации" в европейском футболе.

До этого стало известно, что "Ювентус" может быть исключен из главного клубного турнира Европы. Это связано с участием "Старой синьоры" в проекте Суперлиги Европы. О его создании стало известно в апреле этого года. Клубами-основателями нового турнира стали мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и "Ювентус". Президентом Суперлиги Европы стал Флорентино Перес. Позже девять клубов объявили о выходе из проекта. "Ювентус", "Реал" и "Барселона" сохранили приверженность идее.