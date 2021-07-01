Русских не включили в перечень коренных народов Украины

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Верховная рада приняла законопроект о "коренных народах Украины", согласно которому в этот перечень не включены русские.

Коренной народ, согласно закону, является этническим меньшинством, которое сформировалось на территории страны, имеет самобытную культуру и язык, а также осознает себя коренным украинским народом, не имея при этом собственного государства за пределами страны.

Также в перечень коренных народов Украины включили тех, кто был сформирован на территории Крыма, — караимов, крымчаков и крымских татар.