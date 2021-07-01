В России не собираются проводить «новую пенсионную реформу» 

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Вопрос пенсии в России остается одним из самых актуальных, поэтому любое упоминание этого слова гарантирует шквал отзывов. Этим и воспользовались некоторые СМИ, поспешив заявить о том, что якобы Центробанк подготовил новую пенсионную реформу.

Однако, как сообщает интернет-издание «Сенсаций.Нет» переворотов и реформ пенсионерам ждать не надо.

Центробанк выдвинул инициативу, в которой говорится о том, чтобы пенсионные накопления начали считать собственностью граждан сразу же, по факту зачисления средств на счет (сегодня пенсионные накопления считаются собственностью государства).

«Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность», — заявил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

На практике это будет означать досрочные выплаты этих сумм гражданам в случае определенных ситуаций и обстоятельств, список которых сейчас готовится.

При этом, предполагается, что новая система дополнит нынешнюю систему негосударственных пенсий (НПО). В первую очередь, речь идет о введении государством стандартов правил работы пенсионной системы.

Получается, что читая заголовки, россияне уже условно начали посыпать голову пеплом. А на деле, это никакая не реформа, а всего лишь инициатива. Ни Центробанк, ни Пенсионный фонд не имеют права принимать законы.

Свои предложения Центробанк направит министру финансов РФ Антону Силуанову. И дальше будет видно, начнет Госдума разрабатывать соответствующий законопроект или нет.