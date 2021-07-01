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Рябков обсудил с американским послом выстраивание диалога между Россией и США

Политика
/ Обновлено: 01 июля 2021 16:42 78

Рябков обсудил с американским послом выстраивание диалога между Россией и США
Global Look Press / MFA Russia

Посол США Джон Салливан и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудили выстраивание диалога между странами. Об этом дипломаты переговорили в ходе встречи.

Замглавы МИД РФ встретился с американским послом. Стороны обсудили работу загранучреждений обоих государств. Рябков и Салливан затронули вопрос выстраивания отношений по итогам саммита в Женеве. Посол и замминистра обсудили график контактов между экспертами России и США, а также отдельно работу посольств.

#мид #рябков #салливан
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