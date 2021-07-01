Рябков обсудил с американским послом выстраивание диалога между Россией и США

Global Look Press / MFA Russia

Посол США Джон Салливан и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудили выстраивание диалога между странами. Об этом дипломаты переговорили в ходе встречи.

Замглавы МИД РФ встретился с американским послом. Стороны обсудили работу загранучреждений обоих государств. Рябков и Салливан затронули вопрос выстраивания отношений по итогам саммита в Женеве. Посол и замминистра обсудили график контактов между экспертами России и США, а также отдельно работу посольств.