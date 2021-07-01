Радио, лыжи и почта: что запрещали нацисты после захвата советских городов

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Не все захваченные советские города и села нацисты предавали огню во время Великой Отечественной войны. В большинстве населенных пунктов оккупанты заводили собственные порядки, заставляя местное население работать и обеспечивать быт гитлеровцев.

Чтобы контролировать пленных жителей было проще, руководство Третьего рейха определило ряд нехитрых правил, по которым жили отбитые у Красной армии города. За нарушение хотя бы одного из них наказание всегда было одно – публичный расстрел.

Слово и дело

Живущим в немецкой оккупации советским гражданам, прежде всего, запрещалось поднимать руку на солдат нацистской Германии и спорить с ними. В частности, об этом говорилось в приказе Альфреда Розенберга — рейхсминистра восточных территорий, захваченных легионами Адольфа Гитлера. Датированный 1942 годом документ гласил, что любому, кто применит насилие против солдата Вермахта, грозит пуля.

Аналогичное наказание применяли к зачинщикам беспорядков и подстрекателям к восстанию. Местные жители боялись переходить дорогу немецким патрулям или трогать их имущество, боясь оставить хоть какой-то след на личных вещах военнослужащих. Особым образом оккупанты относились к «сообщникам» партизан, чья деятельность, впрочем, также каралась смертью.

ru.wikipedia.org / Public Domain

Удивительно, но факт: нацисты очень внимательно следили за образованием жителей захваченных городов. Эксперты исторического портала «Русская семерка» приводят свидетельства из книги исследователи Олега Романько «Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941–1944». Если верить исследованию, гитлеровцы заставляли взрослое население ежедневно водить своих детей в школу.

Архивные документы говорят о том, что советские пленные, которых переправляли в Германию в роли бесплатной рабочей силы, проходили обязательную процедуру регистрации. Высокопоставленные чины Третьего рейха не любили, когда за их хозяйством приглядывали необразованные люди.

Запрет на лыжи

Жители оккупированных территорий не могли свободно передвигаться по улице. Почти в каждом населенном пункте действовал комендантский час, людям запрещали покидать свой дом с 18:00 до 05:00 утра. Уехать из города или деревни было практически невозможно. Для этого нужно было получить разрешение у немецкой комендатуры, которая крайне неохотно отпускала «рабов».

Набирать воду из источников, которыми пользовались сами немцы, было запрещено. В домах советских людей не было электричества, им нельзя было посещать аптеку, телеграф и почту, иметь радиоприемник. Под запрет также попадали популярные в те годы средства передвижения: велосипеды и лыжи.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

При этом процедуру строгой регистрации проходили только евреи. Большую их часть вне зависимости от возраста уничтожали, остальных переправляли в концлагеря. Только за два сентябрьских дня 1942 года нацисты расстреляли больше 33 тысяч человек (печально известные события в Бабьем Яру).

Те «счастливчики», кому разрешали жить на оккупированных территориях, обязаны были носить на груди желтую шестиконечную звезду Давида.