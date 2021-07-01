Депутат от «Единой России» не произнес ни слова за 14 лет работы

er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Челябинской области от партии «Единая Россия» Олег Колесников за 14 лет своей деятельности ни разу не выступил ни с трибуны, ни с места. К такому выводу пришли журналисты портала Znak.com после того, как проверили каталог стенограмм ГД.

Колесников в беседе с корреспондентами отметил, что не понимает, почему в стенограмме не зафиксировали ни одного выступления.

«Не знаю, как так получилось. Я много раз выступал с места. У вас какие-то не такие данные», — сказал депутат.

Помимо этого новостной портал выяснил, что за последние пять лет работы Государственной думы VII созыва на заседаниях парламента не выступали еще 22 депутата. По данным издания, большинство из них состоит в партии «ЕР».

Госдума VII созыва отличилась не только «скромными» депутатами, но и громкими скандалами. «Политика Сегодня» собрала пять ярких инцидентов с участием законотворцев.