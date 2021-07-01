Ответ Захаровой чешским «вымогателям» вызвал фурор среди пользователей Сети

Telegram / Мария Захарова

Иностранные пользователи Сети восхитились ответом официального представителя МИД России Марии Захаровой на требования Чехии "возместить" ущерб от взрывов во Врбетице.

Ранее Захарова заявила, что чешские политики действуют как вымогатели. Прага до сих пор не предоставила ни единого доказательства "причастности" России к эпизоду 2014 года, однако требует около 30 миллионов долларов.

В Сети поддержали слова представителя МИД РФ. Многие пользователи были удивлены позицией Чехии, сообщило издание "Народные новости".

"Раньше я считал чехов более разумными из всех европейских стран. Так что же произошло с ними за последние три месяца? Кто добрался до них и почему? Это ненормальное поведение", — написал один из комментаторов.

Стоит отметить, что Россия внесла Чехию в список недружественных государств после заявлений республики. Позже руководство Праги попросило Кремль исключить их страну из этого списка.