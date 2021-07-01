Песков оценил возможность введения новых ограничений на фоне пандемии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность введения новых ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Если ситуация с распространением коронавируса в Москве и в России ухудшится, то правительство рассмотрит возможность введения дополнительных ограничений. При этом однозначно на данный вопрос отвечать рано, отметил Песков.

Преодолеть распространение коронавируса позволит вакцинация. Также прививка защищает от развития тяжелой формы инфекции и летального исхода. Сейчас в России есть резерв препаратов.