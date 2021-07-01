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На перевале Дятлова установили памятник в честь погибших студентов

Россия
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На перевале Дятлова установили памятник в честь погибших студентов
Григорий Эмви / Ягудаев Владимир

В Свердловской области на перевале Дятлова появился памятник — четырехметровый мемориал в честь погибших там в 1959 году советских студентов. Автор работы художник новой волны российского авангарда Григорий Масленников, наиболее известный как Григорий Эмви, сообщило издание URA.RU.

«30 июня 2021 года в урочище Перевал Дятлова была установлена четырехметровая скульптура в память о погибших советских студентах», — уточнил источник.

На перевале Дятлова установили памятник в честь погибших студентов
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Эмви рассказал с каким трудом он со своей командой доставил памятник до нужной локации. Логистика до перевала, по словам художника, «катастрофически сложна». От Москвы монумент транспортировали на самолете, затем на поезде, внедорожнике и квадроцикле. Путь занял 25 часов.

Трагедия, которая по сей день привлекает всеобщее внимание, произошла в феврале 1959 года. Группа студентов во главе с Игорем Дятловым отправились в лыжный поход. По неподтвержденным данным, советские студенты погибли из-за природного явления — их накрыла снежная лавина. Место гибели назвали перевалом Дятлова.

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