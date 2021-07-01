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МИД России вызвал посла Чехии после требований компенсации за взрывы во Врбетице

Политика
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МИД России вызвал посла Чехии после требований компенсации за взрывы во Врбетице
pixabay.com / kazac-maksim

Посла Чехии Витезслава Пивонько вызвали в Министерство иностранных дел РФ после претензий по взрывам во Врбетице, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД Чехии 26 июня вручил российскому послу ноту о необходимости полной компенсации ущерба за взрывы во Врбетице в 2014 году. Российское внешнеполитическое ведомство незамедлительно ответило на выпад чешских властей.

"Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые", — заявила Захарова.

По ее словам, главе чешской дипломатической миссии в Москве изложат отношение России к этой "политизированной возне".

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