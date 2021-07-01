Бортник: Москва будет решать украинский вопрос без участия Киева

Федеральное агентство новостей /

Влияние Запада на руководство Украины действительно является значительным, но о том, что страна полностью находится на внешнем управлении, все-таки было бы преувеличением.

Такое мнение высказал киевский политолог Руслан Бортник, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что он не видит смысла в переговорах с украинским коллегой, так как тот передал управление страной внешним силам.

При этом Руслан Бортник считает, что в обозримом будущем встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно можно не ждать. Однако, по его словам, речи том, что все управление Украиной осуществляется из-за рубежа, все же не идет.

«Президент России обосновывает отсутствие переговоров тем, что украинское руководство враждебно и недоговороспособно в силу внешней зависимости. Он как бы дает понять, что хочет говорить об Украине с (президентом США Джо) Байденом, (президентом Франции Эммануэлем) Макроном или (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель», — заявил Бортник, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

ФБА «Экономика сегодня» / Петро Панч

Таким образом Владимир Путин, по словам эксперта, дает понять, что он не пытается приблизить встречу с Зеленским, но и не отвергает окончательно возможность провести переговоры. Потому что, если бы он эту возможность отмел, международное сообщество осудило бы его за то, что Москва заняла неконструктивную позиции, не желает мира и тому подобное, заключил Бортник.