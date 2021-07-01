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Главе сельсовета из Оренбургской области грозит срок за прикарманивание бюджета

Региональная повестка
/ Обновлено: 01 июля 2021 16:16 39

Главе сельсовета в Оренбуржье грозит срок за прикарманивание бюджета
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Правоохранительные органы обнаружили, что в Октябрьском районе глава сельсовета обманным путем выписывал себе премии. По информации следствия, таким образом чиновник положил в свой карман 60 тысяч рублей.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. После этого чиновник сложил свои полномочия. За незаконное обогащение главе сельсовета грозит тюремный срок до шести лет.

Недавно выяснилось, что начальника управления дорожного хозяйства Ульяновска Валерия Худождикова осудили из-за превышения должностных полномочий. Чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей за махинации с госконтрактами.

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