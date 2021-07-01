Журавко: выступление Путина на Украине смотрели все, и некоторые испугались

Global Look Press / Kremlin Pool

Большая часть украинцев, несмотря на блокирование и отключение телеканалов, нашли возможность внимательно, не отрываясь от экрана, посмотреть прошедшую накануне «Прямую линию с Владимиром Путиным».

Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, отмечая, что прямой эфир, в котором российский лидер отвечал на вопросы граждан страны, на Украине смотрели все – от простых украинцев до ведущих политиков. По словам эксперта, он узнал об этом напрямую, от живущих на Украине друзей, с которыми созвонился, после окончания «Прямой линии».

«Даже упоротые депутаты смотрели выступление Путина. В кабинете министров смотрели выступление Путина. В Администрации президента Украины смотрели Путина», — перечислил политолог.

Кроме того, по его словам, выступление российского лидера «с открытыми ртами» смотрел и экс-президент Украины Петр Порошенко, и его «отмороженные упыри». Об этом Журавко анонимно рассказала знакомая, являющаяся членом фракции Порошенко в Верховной раде.

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«Один депутат, с которым была помощница, сказал такие слова: "Нам скоро будет конец! Куда нам потом бежать! Кому мы будем нужны?!"» – иронично рассказал Журавко про панику украинского парламентария.

Также экс-депутат высказал свое мнение о дальнейшем развитии двусторонних российско-украинских отношений.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский практически лишился шансов встретиться с Владимиром Путиным и провести с ним прямые переговоры. Остался лишь совершенно призрачный шанс, и то, невозможно представить, что Зеленскому нужно сделать, чтобы президент РФ согласился с ним встретится.

Владимир Путин, напомнил Журавко, так правильно и грамотно говорил об Украине во время «Прямой линии», и настолько грамотно расставил акценты, что просто «размазал» Зеленского, унизил его, и дал понять, что тот продал страну, избравшую его своим президентом.

Президент России прямо назвал украинского коллегу марионеткой, которая себе не принадлежит, а находится в полной власти тех, кто дергает за ниточки. Также Владимир Путин дал мировому сообществу понять, что Россия не потерпит больше никаких провокаций у своих границ.

«В следующий раз все, кто попытается сделать еще хоть одну провокацию вблизи российской территории, либо же пересечь незаконно границу России, будут просто разбиты, разбомблены, и никто не посмеет что-либо после этого делать и чем-либо угрожать», – пишет Журавко.

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И Киев, и заокеанские хозяева Украины, по словам политолога, должны наконец осознать, что России придется адекватно отмечать на угрозы в свой адрес, и она не допустит вступления Украины в НАТО или размещения на ее территории западного оружия.

«Путин также намекнул этим упырям, что системы разведки, как наземной, так и воздушной, космической, у России суперсовременные, и они знают каждый шаг, что враги делают, что у них происходит и что они замышляют», — добавил Журавко.

А украинскому президенту Владимиру Зеленскому, по словам политолога, следует задуматься о том, что сказал российский лидер, так как Путин очевидно владеет ситуацией на 100%, и если Россию вынудят нанести удар, все западные «партнеры» Украины испарятся в один момент, и Киев останется со своими проблемами один на один.

В заключение же Алексей Журавко подчеркнул, что оголтелая украинская власть не избежит ответственности за совершенные ею преступления.