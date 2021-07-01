«Страх потеряли»: Сатановский призвал пресекать провокации Британии радикально

instagram.com / @evgeniisatanovskii

На прошлой неделе разразился громкий скандал из-за вторжения британского эсминца в территориальные воды России близ Крымского полуострова.

Сначала правительство Великобритании утверждало, что никакого инцидента не было, а судно Королевского флота шло мирным курсом. Однако позднее журналисты телеканала BBC опубликовали секретные документы, которые доказали, что Лондон спланировал провокацию.

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале возмутился таким положением вещей и отметил, что в случае повторения подобных ситуаций не стоит церемониться с теми, кто намеренно нарушает российские границы.

«При повторении имевшей место дури с кораблем, оставить Великобританию без ее военно-морского флота как такового. Целиком», — написал политолог.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Эксперт также отметил, что утечка секретных документов в СМИ может говорить о том, что в правительстве и прочих официальных ведомствах Великобритании сидят «круглые идиоты», которые не в состоянии соблюдать элементарные правила.

«Либо это специальный вброс информации журналистам, рассчитанный именно на публикацию. То есть сигнал и черная метка нам, замаскированная под утечку», — предположил Сатановский.

Кроме того, исходя из обнародованных документов, вся провокация в водах близ Севастополя сводится к одной цели — показать Украине, что Великобритания ее «поддерживает».

«Чего от них еще было ждать? Совсем распустились. Страх потеряли, наглость осталась», — возмутился эксперт.

pixabay.com /

Сатановский намекнул, что Лондон только «разжигать и провоцировать» умеет, но не способен на прямое противостояние из-за трусливости. А если британцы решатся на подобные шаги, то России надо отвечать «на поражение», чтобы «долго не мучались», заключил политолог.

Инцидент с вторжением корабля Королевского флота в территориальные воды России произошел 23 июня. Британский эсминец вошел вглубь российской территории на три километра. Патрульное судно России открыло предупредительный огонь по курсу эсминца Ее Величества после серии предупреждений с требованием изменить курс.