Россия за день. Главное: тюрьма для чиновника в Чите и COVID-послабления в Новосибирске

Prt Scr youtube.com / Vadim Makhorov

Иркутская область. Губернатор Игорь Кобзев назначил новым министром транспорта и дорожного хозяйства Максима Лобанова. Он приступит к обязанностям с 1 июля.

Республика Бурятия. Очередная сессия местного парламента началась со скандала. Депутат от КПРФ Баир Цыренов эмоционально обвинил местную власть в бездействии на фоне пандемии. В итоге на заседании началась перепалка и депутаты предложили вызвать полицию, чтобы выдворить коммуниста.

Липецкая область. Губернатор Игорь Артамонов назначил новым заместителем Сергея Курбатова. До этого Курбатов был начальником управления экономического развития области.

Краснодарский край. В регионе запустили цифровую платформу «Гранты губернатора Кубани». Некоммерческие организации смогут онлайн подавать заявки на участие в ежегодных краевых конкурсах. Власти надеются, что такой подходит поможет сэкономить ресурсы общественников и снизить вероятность ошибок.

minvr.gov.ru / Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Приморский край. Врио главы Владивостока Константин Шестаков назначил двух новых заместителей мэра. С 1 июля к обязанностям приступили Константин Стоценко и Дмитрий Свитайло.

Республика Саха. Депутата от «Единой России» Алексея Еремеева выбрали новым председателем правительства Якутии. Его кандидатуру поддержали все фракции, народные депутаты также проголосовали за.

Чукотский АО. Губернатор Сергей Носов заявил, что все вопросы и обращения колымчан к президенту России Владимиру Путину не останутся без внимания. В ближайшее время будут рассмотрены самые острые и значимые запросы местных жителей, подчеркнул губернатор.

Новосибирская область. Кандидатам в Госдуму разрешили проводить массовые мероприятия. Губернатор Андрей Травников распорядился частично снять ограничительные меры, чтобы депутаты могли проводить встречи с людьми во время избирательных кампаний.

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Хабаровский край. На место депутата Закдумы края по Транспортному одномандатному избирательному округу №6 Петра Емельянова претендует уже пять кандидатов. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Забайкальский край. Бывший замглавы Читинского района Сергей Фесюк получил шесть колонии общего режима за превышение должностных полномочий. В 2018 году чиновник получил 184 млн рублей по госконтракту на строительство школы в селе Сохондо. Учебное заведение так и не начало работу.

Челябинская область. Бывшей сотруднице регионального Минздрава Арине Устюговой дали четыре года в колонии общего режима. По данным следствия, экс-чиновница получила взятку в 507 тыс. рублей от крупной фармкомпании.

Республика Алтай. Возле администрации Барнаула построят жилой дом в стиле «эклектика» с высоткой-невидимкой. Градсовет одобрил архитектурный проект.

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Калининградская область. У бывшего главы Янтарного Алексея Заливатского по решению суда отнимут земельный участок в Зеленогорске, который он купил незаконно.

Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал проект станции метро «Спортивная». Чиновнику не понравилась цветовая гамма оформления. В частности, Локоть выразил негативное отношение к оранжевому цвету.

Мурманская область. Министра строительства области Владислава Сандурского освободили от занимаемой должности. Причины кадрового решения пока не раскрываются. Указ подписал губернатор области Андрей Чибис.