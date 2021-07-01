Погребинский: не представляю, о чем Путину говорить с Зеленским

ФБА «Экономика сегодня» /

Личная встреча президентов РФ и Украины очень маловероятна, так как Владимир Путин ясно дал понять, что ему не о чем говорить с Зеленским, который не управляет собственной страной.

Такое мнение в комментарии каналу Pravda.Ru высказал гендиректор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя прошедшую накануне «Прямую линию с Владимиром Путиным», в ходе которой российский президент, отвечая на один из вопросов, заявил, что окончательно не исключает возможности переговоров с украинским коллегой, но не видит в них смысла, так как Владимир Зеленский передал страну под внешнее управление.

«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже, — сказал президент России. — Ну о чем разговаривать?».

В то же время, Владимир Путин добавил, что не исключает возможности такой встречи, только сначала, по его словам, надо определиться с темами, которые будут обсуждаться.

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По мнению украинского политолога Михаила Погребинского проведение переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским очень маловероятно.

«То есть, российский президент не отказывается от коммуникации, но явно дает понять, что он не видит в этом смысла. Какой смысл разговаривать с лидером, который, как сказал президент, передал под внешнее управление свою страну?», — отметил эксперт.

Также Погребинский добавил, что он просто не может представить себе причину для согласования повестки двусторонних российско-украинских переговоров, и того, чтобы Владимир Путин согласился в этих переговорах участвовать.

«Я не представляю себе перспектив, по крайней мере, среднесрочных, прямых переговоров», — заключил политолог.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский также прокомментировал сказанные в ходе «Прямой линии» Владимиром Путиным слова, о том, что он считает русских и украинцев одним народом, и именно поэтому Украина не включена в список недружественных России стран.

Владимир Зеленский поспешил высказать на этот счет собственное мнение и заявить, что он не считает русских и украинцев одним народом, потому что, если бы это действительно было так, «в Москве в ходу были бы гривны, а над Кремлем развивался бы желто-голубой флаг».