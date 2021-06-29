Швейцария обыграла Францию в матче 1/8 финала чемпионата Европы

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Французская сборная уступила швейцарским футболистам после серии пенальти в матче 1/8 финала европейского первенства.

Сборной Швейцарии удалось обыграть действующего чемпиона мира по футболу команду Франции в серии пенальти - реализовать мяч не смог нападающий французов Килиан Мбаппе. Матч проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте.

Теперь швейцарцам предстоит сыграть в четвертьфинале европейского первенства с национальной сборной Испании. Стоит отметить, что подопечные Владимира Петковича впервые в истории турнира продвинулись так далеко.