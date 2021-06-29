Global Look Press / Kin Man Hui

Афроамериканец Исайя Браун был критически ранен заместителем шерифа американского округа Спотсильвания в штате Вирджиния.

Правоохранитель выпустил в мужчину не менее десяти пуль, приняв телефон в его руках за огнестрельное оружие. Материалами дела заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями, который осветил ситуацию в своем Telegram-канале. Правозащитники организации призвали высшее руководство США разобраться в случившемся, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду", — говорится в сообщении ФБР.

Все произошло в конце апреля текущего года. Браун сам позволил в экстренные службы и сообщил, что у него возник конфликт с родным братом — Тазмоном Брауном. Тот якобы не давал прохода Исайе к машине и был вооружен. В ходе общения с правоохранителями он заявил: "Я собираюсь убить его". Диспетчер на это попросил сохранять спокойствие, выйти на улицу и дождаться помощи. Прибывший на место замшерифа принял смартфон потерпевшего за оружие, несколько раз прокричал, чтобы тот бросил "пистолет", а после открыл стрельбу. Прибывшие на место медики госпитализировали Брауна, его состояние оценивалось как критическое.

ФБР является некоммерческой правозащитной организацией, помогающей жертвам полицейского насилия. Одним из создателей фонда является известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Правозащитники всячески поддерживают активистов, противостоящих полицейскому произволу, и расследуют инциденты, подобны тому, что произошло с Исайей Брауном.