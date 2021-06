Американская военная база попала под обстрел на северо-востоке Сирии

Не менее восьми снарядов было запущено по военной базе США, расположенной в районе месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает агентство SANA.

По данным источника, за обстрелом стоят проиранские формирования. Данных о погибших или пострадавших среди американских военных пока не поступало. Кадры с места событий опубликовали в Twitter.

Iranian-backed Shia militia using MLRS fire on US base in Deir Ez Zor Omar Oil Field according to this video report from eastern Syria pic.twitter.com/npuijJrQfu