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Американская военная база попала под обстрел на северо-востоке Сирии

Армия
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Американская военная база попала под обстрел на северо-востоке Сирии
almasdarnews.com / Chris Tomson | AMN

Не менее восьми снарядов было запущено по военной базе США, расположенной в районе месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает агентство SANA.

По данным источника, за обстрелом стоят проиранские формирования. Данных о погибших или пострадавших среди американских военных пока не поступало. Кадры с места событий опубликовали в Twitter.

В небо над Дейр эз-Зором подняли военные самолеты. Проверяется информация о бомбардировке сил коалиции по городу Аль-Маядин, сообщает ФАН.

#сша #сирия #дейр эз-зор #военные материалы
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