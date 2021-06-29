Журавко: «эпоха бедности» на Украине переходит в «эпоху нищеты и попрошайничества»

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Стоимость газа на Украине уже почти достигла рекордных 12 гривен за кубометр, а населению страны еще предстоит столкнуться с тем, что горячая вода и отопление подорожают на 33%.

Об этом в личном Telegram-канале рассказывает украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, по словам которого, конец «эпохи бедности» на Украине превращается в начало «эпохи нищеты и попрошайничества».

При этом эксперт отмечает, что тарифы на газ на Украине неизбежно продолжат расти, так как в Европе спотовые цены на газ к концу июня увеличились почти на 400 долларов за кубический метр.

Внутренние украинские цены на голубое топливо ориентированы на биржевые европейские цены, и никого не волнует, что две трети потребляемого этой страной газа добывается на территории Украины, а еще треть берется из российского транзита, предназначенного для Европы, напоминает Журавко. Поэтому, по его словам, можно ждать, что вслед за увеличением месячного тарифа на газ вырастет и годовой тариф, который пока еще держится на уровне восьми гривен за кубометр.

В июне ориентированные на Европу цены на газ на Украине уже поднялись до 13 тысяч гривен за тысячу кубометров. Именно столько за голубое топливо сейчас платят украинские промышленные предприятия, компании теплокоммунэнерго и другие потребители за исключением домохозяйств.

«Прогнозируемый рост цен в следующем году – 6%, в 2023 и 2024 –5%. Стоимость водоснабжения за этот же период повысится на 36%. Содержание домов – на 15%. Именно ведь за это голосовали украинцы, да?», — с горькой иронией спрашивает Журавко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Напомним, в первой половине июня 2021 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя статистические данные о росте тарифов на коммунальные услуги в стране, обвинил в ситуации Международный валютный фонд.

Также Азаров напомнил, что во время избирательной кампании 2019 года Владимир Зеленский обещал украинцам снизить тарифы на ЖКХ и именно благодаря этому победил на президентских выборах, но в итоге обманул своих избирателей. В течение одного только апреля 2021 года, по словам бывшего премьер-министра, коммунальные услуги подорожали для украинцев на 64% по сравнению с апрелем 2020 года.