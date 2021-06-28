Высокопоставленного чиновника подмосковного Росреестра задержали за крупную взятку

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Столичный суд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки главного специалиста управления Росреестра по Московской области Вячеслава Холошина. Об этом информирует ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что правоохранители задержали при получении взятки в крупном размере с эксперта территориального отдела №1 Росреестра по Московской области Холошина Вячеслава Анатольевича. По ходатайству следствия была избрана мера в отношении его в виде заключения под стражу.

Холошину было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "получение взятки должностным лицом в крупном размере". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда, где была избрана мера пресечения до 21 августа. Чиновник уже обжаловал арест.

Подмосковный глава СКР в свою очередь сообщает, что по версии следствия обвиняемый получил взятки на полмиллиона рублей от коммерсанта в риэлторской сфере. За это чиновник должен был своевременно зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, а также зарегистрировать сделки купли-продажи недвижимости.