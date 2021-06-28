Испанцы вырвали в дополнительное время победу у Хорватии на Евро-2020

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Сборная Испания в драматичном противостоянии одолела хорватов в матче плей-офф Евро-2020 со счетом 5:3.

Сборная Хорватии открыла счет в матче после курьезного автогола хавбека команды Испании Педри, хотя изначально гол приписали голкиперу Унаи Симону. Под занавес первого тайма команда Луиса Энрике все-таки сумела сравнять счет в матче.

После большого перерыва испанский защитник Сесар Аспиликуэта вывел свою команду вперед, на 76-й минуте голом отметился испанский полузащитник Ферран Торрес. На 89-й минуте хорваты забили свой второй гол, а еще через пару минут перевели встречу в дополнительное время.

В итоге испанцам удалось вырвать победу в дополнительное время после голов Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.

На данный момент уже известны две пары 1/4 финала Евро-2020: сборная Чехии сыграет с Данией, а итальянцы поспорят за путевку в финал с бельгийцами.