Эксперт-китаист: продление РФ и КНР Договора о добрососедстве стало сигналом для США

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Решение лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина продлить двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, является сигналом для США о том, что Москва не намерена под давлением Вашингтона менять курс своей внешней политики.

Об этом газете «Взгляд» заявил политолог-китаист Николай Вавилов, который также отметил, что и китайская сторона была заинтересована и в продлении Договора с Россией, и в том, чтобы это было сделано именно сейчас.

«Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи (президента США) Джо Байдена и (президента РФ) Владимира Путина в Женеве», — объяснил эксперт.

Также ситуацию прокомментировал и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, по словам которого продление Договора о добрососедстве между Россией и Китаем является простой формальностью и не стоит искать в этом какую-то «хитрую интригу».

«Было ясно, что соглашение устраивает обе стороны, оно прошло проверку временем и вряд ли оно может быть существенно пересмотрено», – добавил Кортунов.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели 28 июня закрытые онлайн-переговоры, в ходе которых был продлен подписанный 20 лет назад российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление.

Как сообщается, Договор о добрососедстве был продлен сроком на пять лет.