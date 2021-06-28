Михеев: США пытаются сделать вид, что это они «разрешили» достроить «СП–2»

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Все попытки США заблокировать строительство «Северного потока – 2» потерпели неудачу, и достройка российско-немецкого газопровода стала для Вашингтона настоящим поражением, которое американцы пытаются хоть как-то минимизировать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал российский политолог и политик Сергей Михеев, по словам которого, теперь в США пытаются сделать вид, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен только потому, что американцы разрешили это сделать.

«Для американцев достройка этого трубопровода — это очевидная неудача. Все попытки заблокировать его строительство провалились. Теперь, на самом последнем этапе, надо быстренько, пока еще не достроили его до конца, сделать вид, что американцы все равно главные и они как бы разрешают немцам достроить этот трубопровод», — объяснил собеседник издания.

В то же время, добавил Михеев, американский президент Джо Байден, идя на подобные «уступки», пытается показать себя Европе более гибким политиком, чем Дональд Трамп, в годы президентства которого отношения США и их стратегических партнеров серьезно пошатнулись. Байден же стремится наладить трансатлантические отношения.

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В заключение беседы Сергей Михеев выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты предпримут попытку воспрепятствовать работе нового российского газопровода, и для этого они станут «душить санкциями всех, кто захочет работать с «Северным потоком – 2». Так, по мнению эксперта, Вашингтон будет шантажировать Германию и немецкий бизнес внесением в санкционные списки всех, кто захочет купить или перепродать российский газ.