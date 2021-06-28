Эксперт: мир возвращается к долгим нерешаемым военным конфликтам

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Соединенные Штаты Америки и Китай, наращивая военные возможности, возвращают мир во времена холодной войны, при этом Вашингтон готовится и к противостоянию с Москвой и Пекином, и к участию в локальных конфликтах.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО Российской академии наук Илья Крамник.

«Сейчас, в принципе, повторяется ситуация времен холодной войны. С обеих сторон – и Китая, и США – идет наращивание военных возможностей. При этом они преследуют сразу две цели, — объяснил эксперт. — С одной стороны, это делается, чтобы в случае необходимости вести войну, с другой – для того, чтобы не пришлось прибегать к военным действиям»

При этом, по словам Крамника, в мире продолжают множиться разнообразные локальные конфликты и от них никто не застрахован.

И американцы, которые наращивают возможности для военного противостояния с крупными державами – Россией и Китаем, в то же время готовятся и к локальным конфликтам. Эта подготовка заключается в том, что США поддерживают такой технический уровень, который гарантирует им возможность участвовать в локальных конфликтах с минимальными потерями. А те конфликты, в которых Соединенные Штаты испытывают трудности, в частности в Афганистане и Ираке, имеют в основном не военную природу, аполитическую, напомнил Крамник.

Федеральное агентство новостей /

«Можно выигрывать бои в поле, но это не даст нужного политического результата из-за того, что с той стороны есть противостоящие силы, которых прямо или косвенно поддерживают другие крупные мировые игроки», — добавил эксперт.

Таким образом, по его словам, мир постепенно возвращается в состояние, когда в мире существуют долгие нерешаемые военные конфликты и одновременно растут угрозы возможного столкновения сверхдержав. Но реализуются эти угрозы или нет, пока сказать сложно, заключил Илья Крамник.