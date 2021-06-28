Предварительные результаты вскрытия говорят о возможном самоубийстве Макафи

Global Look Press / Christoph Dernbach/dpa

Зарубежные СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что 75-летний программист Джон Макафи совершил самоубийство в тюрьме.

Тело основателя компании McAfee Джона Макафи обнаружили в барселонской тюрьме 23 июня. Видимых следов насильственной смерти на нем не было. Предварительные результаты судмедэкспертизы показали, что знаменитый американский программист мог добровольно уйти из жизни, совершив суицид, пишет газета Pais со ссылкой на собственный источник.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства трагедии выясняются. По данным вышеуказанного издания, семья Макафи отказывается верить, что он сам лишил себя жизни в 75 лет.