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Американские спецслужбы совместно с коллегами с Украины пытались сфабриковать постановочную ликвидацию бойцов "ЧВК Вагнера" в Ливии, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

По его словам, с данной операцией как раз связан прошлогодний инцидент с задержанием россиян в Белоруссии. Этих людей ЦРУ намеревалось использовать для генерации фейков о присутствии "ЧВК Вагнера" в североафриканской стране.

Шугалей отметил, что организация Bellingcat долгое время обещает представить соответствующее "расследование", но постоянно переносит сроки. В этом есть смысл, ведь фальсификация обвинений провалилась на раннем этапе, пишет ФАН.

"Я располагаю достаточно полной информацией о произошедшем, ее я получил из достоверных источников, в том числе от источников в Триполи, принимавших в этом непосредственное участие", — рассказал Шугалей.

cia.gov /

Так, весной 2020 года агенты Центрального разведывательного управления США разработали план, целью которого была фабрикация доказательств присутствия в Ливии бойцов "ЧВК Вагнера". К операции привлекли и сотрудников Службы безопасности Украины. Смысл операции был прост: группу россиян доставляли в Триполи, переодевали в военную форму и расстреливали. Тела планировалось доставить в район Тархуны и выдать за "вагнеровцев".

В рамках реализации этого плана были отобраны 180 человек, которые были разбиты на пять групп. Для них были подготовлены приглашения в Ливию. Только "легенда" быстро развалилась, ведь в Африку ехать никто не хотел, подозревая неладное. Также возникла проблема с Турцией. Она должна была стать "перевалочным пунктом", но Анкара не шла на сделку.

"Чтобы "клиенты не разбежались", их перевезли в Белоруссию для последующей отправки в Турцию регулярным рейсом, а уже из Стамбула направить чартером в "Венесуэлу" (опять же с аварийной посадкой в Триполи). Турецкие власти прямого отказа не дали, но стали искусственно затягивать организацию перелета, для того, чтобы план провалился не по их вине", — продолжил председатель Фонда защиты национальных ценностей.

При этом авторы провокации не учли, что белорусские спецслужбы в тот момент были приведены в состояние повышенной готовности. Когда в санатории "Белорусочка" появились иностранцы, которые не пили и ходили в столовую строем, реакция не заставила себя ждать.