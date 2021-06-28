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Руководителям предприятий дали рекомендации по стимулированию работников к вакцинации

Общество
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Руководителям предприятий дали рекомендации по стимулированию работников к вакцинации
pixabay.com /

Информирование и стимулирование играет большую роль в проведении вакцинации сотрудников предприятий и организаций от коронавирусной инфекции.

Достигнуть высокого показателя числа вакцинированных от коронавируса сотрудников можно за счет информирования. Такое мнение на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот", выразила директор по персоналу компании "ГЕРОФАРМ" Александра Арендарь, сообщает Федеральное агентство новостей. Она поделилась собственным опытом стимулирования сотрудников к прохождению вакцинации.

По словам Арендарь, существует несколько стратегий по мотивированию работников. Она предлагает приводить личный пример сотрудников топ-менеджмента, прошедших вакцинацию. При этом важно объяснять причину, по которой они решили привиться. Другой стратегией является привлечение медицинских специалистов. Они смогут ответить на все возникающие у работников вопросы о вакцинации.

#вакцинация #работа #руководство #мотивация #коронавирус
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