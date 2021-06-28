Экс-директор «Открытой России» придумал способ выдвинуться от «Яблока» без сбора подписей

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Текст открытого письма главе партии "Яблоко" Григорию Явлинскому появился в Telegram-канале Андрея Пивоварова утром 28 июня.

Соратник Ходорковского попросил предоставить ему возможность пойти на выборы от партии, но без сбора подписей. Экс-директор "Открытой России" (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Пивоваров заявил, что готов назвать себя сторонником "Яблока".

"Единственное, что необходимо для такого решения, — это политическая воля. И я призываю партию "Яблоко" и Вас, Григорий Алексеевич, лично эту волю проявить",— написал оппозиционер.

На данный момент он находится в краснодарском СИЗО, где проходит по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Пивоваров уже пытался вести с "Яблоком" переговоры касательно своего выдвижения, но безрезультатно, пишет издание "Политическая экспертиза".

Вероятнее всего, кандидатуру Пивоварова игнорируют осознанно. Такое прямое обращение оппозиционера к Григорию Явлинскому выглядит как очередная попытка примкнуть к партии.