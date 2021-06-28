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Журналисты ФАН запустили проект по изучению методов пропаганды ЛГБТ в России

Общество
/ Обновлено: 28 июня 2021 19:36 62

Журналисты ФАН запустили проект по изучению методов пропаганды ЛГБТ в России
pixabay.com /

Команда Федерального агентства новостей запустила новый проект, посвященный разбору методов пропаганды, которыми продвигают гомосексуализм среди подростков.

Проект "Радужная сеть" был запущен в годовщину Стоунволлских бунтов, в рамках которых ЛГБТ-сообщества пошли с оружием на сотрудников правоохранительных органов в США. Над проектом работали не только журналисты ФАН, но и популярные Telegram-каналы.

Авторы ставят своей целью проанализировать работу структур, которые последовательно через соцсети и блогеров прививают молодежи, в частности несовершеннолетним пользователям Сети, ценности гей-сообщества. Экспертам "Радужной сети" уже удалось узнать, что именно Tik Tok более эффективно справляется с задачей по пропаганде однополых отношений.

Отдельная глава расследований посвящена пиару со стороны СМИ-иноагентов, которые чаще всего оказывают ЛГБТ-активистам свою поддержку. Они стараются не только продвигать их идеи и ценности, но и манипулировать общественным мнением.

Подробнее узнать о проекте и его достижениях можно на сайте.

#пропаганда #лгбт #гомосексуализм
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