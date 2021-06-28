Зеленский верит, что в плей-офф Евро Швеция «покажет, как сильно любит Украину»

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Власти Украины рассчитывают, что сборная Швеции еще раз "поможет" команде Андрея Шевченко в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил перед предстоящим матчем со Швецией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

"Мы верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший — мы с вами знаем", — передает слова Зеленского 24TV.

Благодаря победе шведов над поляками (3:2) украинская сборная смогла заполучить путевку в плей-офф турнира с третьего места, имея в активе только три очка.

Зеленский также сообщил, что к 30-летию независимости Украины (День независимости Украины отмечают 24 августа. — Прим. ред.) в Киев привезут оригинал конституции Пилипа Орлика. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве.

Встреча Швеция — Украина пройдет 29 июня в Глазго. Старт матча — в 22:00 по московскому времени.