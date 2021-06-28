Захарова раскрыла подоплеку заявлений США о сокращении консульской службы в России

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Заявления США об ограничении работы консульской службы в России не связаны с требованиями Москвы по найму персонала из третьих стран, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Захарова, США и без российских ограничений по найму персонала из третьих стран планомерно занимались уничтожением своей консульской службы, постепенно сокращая число сотрудников и закрывая генконсульства. Также новые правила не могут кардинально повлиять на найм сотрудников в России — формирование штата всегда оставалось под контролем Вашингтона.

И наконец, уверена Захарова, действия Госдепа США все еще остаются частью антироссийской политики, и сокращением консульской службы американская сторона намерена нанести урон по простым людям.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

"Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики «сдерживания» стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает — по людям", — резюмировала Захарова.

Ранее спикер МИД РФ Мариа Захарова объявила демарша британскому представителю Деборе Броннерт после инцидента с эсминцем Defender у берегов Крыма. Захарова назвала ложью заявления Лондона о том, что корабль якобы действовал в соответствии с международным морским правом.