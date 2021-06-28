Цеков указал на странные совпадения в истории с «потерянным» досье минобороны Британии

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История с якобы утерянными бумагами минобороны Британии, в которых содержались данные об инциденте в Черном море, могут быть продолжением провокации, заявил сенатор Сергей Цеков.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что случайный прохожий обнаружил на автобусной остановке в графстве Кент сверхсекретные документы оборонного ведомства страны. Бумаги были переданы журналистам. Выяснилось, что провокация эсминца Defender у мыса Фиолент была тщательно спланирована Лондоном, передает ФАН.

Цеков в эфире пресс-центра Медиагруппы "Патриот" заявил, что содержимое секретного досье наталкивает на мысль о сознательном информационном вбросе. Он назвал очень странным совпадением тот факт, что досье всплыло, когда заинтересованные стороны пытались разобраться в подробностях инцидента.

"Я не исключаю, что они всплыли специально, чтобы показать, что Великобритания считает, что 12 миль вокруг Крыма — это территориальные воды Украины", — указал сенатор.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

По его словам, сейчас британские власти внимательно следят за реакцией России. При этом он отметил, что в случае повторной провокации со стороны ВМС Великобритании ситуация в регионе будет накалена до предела.

Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender нарушил госграницу РФ. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь по кораблю, чтобы тот покинул российские территориальные воды.