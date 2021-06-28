Президент России ужесточил правила выдачи лицензий на оружие

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин ужесточил правила выдачи лицензий на оружие, подписав 28 июня соответствующий закон.

Так, охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны теперь будут выдавать лишь при достижении человеком 21 года, а не 18 лет, как было ранее. Также президент запретил выдачу лицензий лицам, имеющим две судимости или одну судимость, но по конкретным статьям: о незаконном обороте оружия, экстремизме, терроризме и его оправдании и об умышленном преступлении с насилием против ребенка.

Если владелец не предоставит оружие для проверки в заранее установленный срок, его лицензию аннулируют. Запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии. Также Росгвардию наделили правом не только выдавать разрешения на оружие, но и проверять соответствующие медицинские заключения.

Лица, задержанные за пьяную узду и арестованные, на год лишатся оружия. Если оружие кто-либо похитит или оно потеряется, владелец обязан будет оповестить об этом правоохранителей. Кроме того, инструкции по изготовлению оружия запрещаются как в интернете, так и в СМИ.