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Следствие направило ходатайство о заочном аресте Жданова

Происшествия
/ Обновлено: 28 июня 2021 18:38 85

Следствие направило ходатайство о заочном аресте Жданова
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Сотрудники Следственного комитета направили в суд ходатайство об аресте Ивана Жданова. Он в настоящее время находится в федеральном розыске.

Заседание суда по делу директора ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) состоится завтра. Ходатайство рассмотрит Нагатинский суд Москвы.

Адвокат Владимир Воронин подтвердил информацию о желаемом аресте для своего подзащитного. Он уточнил, что еще не успел ознакомиться с материалами. Также юрист сказал, что не знает, с чем связано намерение следователей.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

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