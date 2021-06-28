Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Специалисты Черноморского флота РФ установили наблюдение за силами НАТО в Черном море

Армия
/ Обновлено: 28 июня 2021 18:21 85

Специалисты Черноморского флота РФ установили наблюдение за силами НАТО в Черном море
mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Военнослужащие Черноморского флота РФ установили наблюдение и контролируют действия кораблей НАТО в Черном море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Многонациональные учения Sea Breeze стартовали в Черном море 28 июня и продолжатся до 10 июля. К маневрам привлечены военные из 32 стран. Всего в тренировках задействуют свыше пяти тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов. Для участия в Sea Breeze в порт Одессы недавно зашел эсминец USS Ross ВМС США.

Однако в МИД России эти учения в Черном море назвали провокацией. Sea Breeze направлены на дестабилизацию обстановки около российских границ, добавили в дипведомстве.

#черное море #sea breeze #черноморский флот
Захарова раскрыла подоплеку заявлений США о сокращении консульской службы в России
Захарова раскрыла подоплеку заявлений США о сокращении консульской службы в России
Политика
18:45 | 28 июня
Цеков указал на странные совпадения в истории с "потерянным" досье минобороны Британии
Цеков указал на странные совпадения в истории с "потерянным" досье минобороны Британии
Политика
18:40 | 28 июня
Президент России ужесточил правила выдачи лицензий на оружие
Президент России ужесточил правила выдачи лицензий на оружие
Политика
18:39 | 28 июня