Специалисты Черноморского флота РФ установили наблюдение за силами НАТО в Черном море

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Военнослужащие Черноморского флота РФ установили наблюдение и контролируют действия кораблей НАТО в Черном море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Многонациональные учения Sea Breeze стартовали в Черном море 28 июня и продолжатся до 10 июля. К маневрам привлечены военные из 32 стран. Всего в тренировках задействуют свыше пяти тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов. Для участия в Sea Breeze в порт Одессы недавно зашел эсминец USS Ross ВМС США.

Однако в МИД России эти учения в Черном море назвали провокацией. Sea Breeze направлены на дестабилизацию обстановки около российских границ, добавили в дипведомстве.