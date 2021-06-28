Депутат Журавлев отметил необходимость в информировании граждан о вакцинации

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Глава партии "Родина" Алексей Журавлев высказал свою точку зрения о вакцинации от коронавирусной инфекции в ходе посещения санатория для переболевших COVID-19.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев выразил свое отношение к вакцинации в рамках визита в санаторий для переболевших коронавирусной инфекцией. Санаторий расположен в селе Оболсуново Ивановской области.

Федеральное агентство новостей /

По словам Журавлева, он положительно относится к вакцинации. Однако подчеркнул, что выступает против введения жестких мер по отношению к гражданам, не прошедшим эту процедуру.

"Я "за" вакцинацию, но против шантажа угрозой увольнения, других очень жестких мер. Необходимо работать с людьми, объяснять, стимулировать, но оставлять право думать своей головой", — заявил он.

Парламентарий также высоко оценил действия сотрудников санатория. Он отметил, что подобные учреждения в стране нужно беречь и развивать.